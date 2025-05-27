Пассажирка рейса Екатеринбург — Сочи умерла на борту самолета

Во время рейса авиакомпании Nordwind из Екатеринбурга в Сочи одной из пассажирок стало плохо, ее не удалось спасти. Как сообщает Mash, самолет подал сигнал тревоги, находясь в воздушном пространстве Казахстана.

Экипаж принял решение о внеплановой посадке в аэропорту Актобе, чтобы экстренно оказать помощь. На борту в момент происшествия находились 564 человека.

Несмотря на оперативную посадку, спасти женщину не удалось — пассажирка скончалась.

Причины ухудшения ее состояния и обстоятельства смерти уточняются, передает Telegram-канал.

До этого сообщалось, что пассажиры поезда Казань — Новосибирск несколько часов ехали с трупом в одном из вагонов. По данным СМИ, мужчина, который приобрел место на боковой полке в плацкарте, внезапно почувствовал недомогание. Спасти его не получилось. Тело смогли передать только на остановочном пункте в Сургуте, до которого поезд добирался еще несколько сотен километров.

16 апреля мужчина скончался во время полета на рейсе Москва — Хургада. По предварительной информации, причиной смерти стала астма. Происшествие случилось на рейсе NE601 авиакомпании «Несма».

Недавно легкомоторный самолет упал в Нижегородской области. Авиакатастрофа произошла неподалеку от села Новоликеево в Кстовском округе.