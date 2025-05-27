Массовую драку выпускников сняли на видео в Казани. Ролик опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани».

На кадрах видно около двух десятков дерущихся юношей, многие из них — с лентами выпускников. Когда одного из них прижали к ограждению, подросток подбегает и наносит ему серию ударов в область живота.

Драка произошла на одной из центральных улицах города. По словам снявшего ролик горожанина, речь идет о драке «школа на школу».

Ранее было опубликовано видео массовой драки в Дагестане. Ее участниками стали выпускники школ города Буйнакска. Причиной конфликта стало внимание одного из подростков к сверстнице — это не понравилось ее брату.