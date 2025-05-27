Бывший профессор МГУ отдал мошенникам 52 млн рублей и покончил с собой

В Москве 79-летний профессор свел счеты с жизнью после того, как отдал мошенникам все накопления. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Тело пожилого мужчины обнаружил его друг. 79-летний бывший сотрудник московского вуза приехал к нему в гости, мужчины сходили в баню и разошлись по разным комнатам, утром приятель нашел профессора мертвым. В личных вещах погибшего следователи нашли копию документа о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Напомним, москвич отдал телефонным аферистам 52 млн рублей. Он 16 раз встречался с неизвестными и передавал деньги, а также продал две квартиры: одну на Ленинском проспекте, а вторую — на Вешняковской улице.

До этого сообщалось, что москвичка отдала аферистам 14,5 миллиона рублей, поверив «Роскомнадзору». Собеседники рассказали о поддельной доверенности, из-за которой средства женщины оказались в опасности. Поддавшись уговорам, пострадавшая сняла свои средства и перевела их на «счета Центробанка».