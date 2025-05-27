Мертвого россиянина с Пикачу вытащили из воды

В Санкт-Петербурге мертвого мужчину с цветной татуировкой с изображением Пикачу вытащили из воды в Приморском районе. Об этом стало известно «Фонтанке».

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По сведениям российского издания, при себе у горожанина не было никаких документов. Тело направили в морг для установления причин трагедии.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что житель Петербурга нашел мертвого брата с травмой головы в квартире.

Тогда останки 53-летнего россиянина были направлены в морг для установления причин произошедшего. Полицейские также изъяли из квартиры следы рук, обуви, ткани и биоматериалы.

Еще раньше в Уфе сотрудники ритуального агентства причислили мужчину к мертвым и приехали к его семье с услугами.