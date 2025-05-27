Пассажиров автобуса ошпарило антифризом из сломанной печки в Челябинске

В Челябинске пассажиров автобуса ошпарило антифризом из сломавшейся печки, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Предварительно, на улице Энгельса в салоне прорвало печку — хлынул раскаленный антифриз. Одной пассажирке попало прямо в лицо, весь автобус заволокло дымом», — сообщает канал.

По данным Ural Mash, водитель просто записал номера телефонов пострадавших и поехал дальше. Следователи возбудили уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Коломне струя горячего антифриза ошпарила девочку и ее отца в автобусе. Мужчина получил ожоги голеностопа первой и второй степени. У ребенка, также облитого антифризом, шок. Пострадавший написал заявление в полицию и Мострансавто с требованием найти виновных в происшествии.