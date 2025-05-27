Полицейские раскрыли кражу бас-гитары из магазина

Кражу электрической бас-гитары из магазина в центре столицы раскрыли сотрудники ОМВД по Таганскому району.

Как сообщили «МК» в пресс-службе ГУ МВД по Москве, 36-летний уроженец Иркутской области пришел в магазин и попросил продавца показать ему гитару. Затем он взял с витрины другую гитару, накрыл ее курткой, которую заранее принес в пакете, и утащил товар. Стоимость похищенного составила 70 тысяч рублей.

Позднее вор продал гитару, а деньги потратил. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде.