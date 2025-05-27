Россиянка пыталась заживо сжечь мужа из-за ссоры

Жительница Алтая пыталась заживо сжечь мужа во время ссоры, пострадавшего удалось спасти. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Обвиняемая и пострадавший познакомились в сети около двух лет назад. Пара начала жить вместе в селе Красногорское Алтайского края. В один из дней возлюбленные поссорились. 36-летний мужчина несколько раз ударил 40-летнюю женщину, а та дала отпор.

Она достала из шкафа смесь бензина с маслом, которой муж заправлял бензопилу, облила жидкостью обидчика и подожгла. Испугавшись, россиянка вызвала спасателей, пострадавший госпитализирован с многочисленными ожогами. Женщина доставлена в отдел полиции для разбирательств.

До этого сообщалось, что на Алтае пенсионер пытался сжечь соседа и получил три года колонии. 70-летний обвиняемый часто ссорился со своим соседом. В один из дней он решил отомстить ему за старые обиды, пришел в гараж к соседу, облил его бензином и бросил в мужчину горящую спичку. Потерпевший выбил у нападавшего коробок из рук, скрутил его и вызвал полицию.