Разлагающееся тело россиянина месяц пролежало в квартире и начало травить соседей

В Новосибирске заявили об отравлении трупным ядом из-за тела мужчины, которое больше месяца пролежало на полу квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

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По словам местной жительницы, речь идет о жильце муниципальной (предоставляемой на основании договора социального найма) квартиры. Жившего в ней мужчину нашли на полу, следов криминального воздействия на не теле нет, уточнила россиянка.

За прошедшее с момента смерти время тело начало разлагаться. Горожанка утверждает, что у двоих человек — вероятно, соседей новосибирца — проявляются симптомы отравления трупным ядом. При этом мэрия не принимает никаких мер по наведению порядка в принадлежащем ей жилье, пожаловалась россиянка.

Администрация канала обратилась к городским властям за комментарием. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее в Москве на балконе одного из жилых домов нашли мумию женщины. Выяснилось, что это — 88-летняя пенсионерка, ставшая жертвой расправы. В отличие от случая в Новосибирске, ее смерть носила криминальный характер — по версии следствия, она была отравлена.