В российском городе подростки избили пенсионера

В Ханты-Мансийске трое подростков избили пенсионера. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичный Ханты-Мансийск» со ссылкой на очевидцев.

«Трое подростков избили старика. Двое мужчин увидели это, принесли воду, помогли ему умыться», — говорится в публикации.

По данным очевидцев, после инцидента нападавшие убежали в сторону «Pizza Hans», находящуюся на улице Энгельса. Причины и мотивы случившегося не уточняются.

Подростки жестоко избили пенсионера возле торгового центра во Владимире

До этого в Туапсе подростки напали на 65-летнего мужчину, который заступился за своего сына. Об этом дочь пострадавшего рассказала в сообществе «Мой Туапсе». Инцидент произошел 6 мая неподалеку от остановки «Кадетская школа» на улице Богдана Хмельницкого. По словам женщины, отец приехал к образовательному учреждению, чтобы забрать ее брата, на которого из личной неприязни напали трое несовершеннолетних. Подростки избивали юношу, а когда отец попытался его защитить, напали и на взрослого мужчину.

Ранее подростки два месяца травили ученика четвертого класса из-за долга в 300 рублей.