На Байкале произошло землетрясение

В акватории озера Байкал утром 27 мая произошло землетрясение, сообщил Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что специалисты зафиксировали подземный толчок магнитудой 3,6. Эпицентр находился в южной части Байкала, ближайший населенный пункт в Иркутской области - поселок Малое Голоустное. О каких-либо последствиях в виде разрушений и пострадавших не сообщается.

Последний раз толчки в регионе были зафиксированы в январе 2025 года.

Несколько дней назад в Республике Алтай в 12 км от села Кызыл-Таш Кош-Агачского района произошло землетрясение магнитудой 5,4.

25 мая, согласно информации ведомства, подземные толчки ощутили жители Кош-Агачского, Улаганского, Онгудайского районов, а также города Горно-Алтайска. Известно, что в пятидесятикилометровую зону попали 10 населенных пунктов в том числе Бельтир, Чаган-Узун, Ортолык и Чибит.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4.