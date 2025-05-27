Появились подробности о задержанном после наезда на толпу в Ливерпуле

Полиция подозревает задержанного после наезда автомобиля на толпу в Ливерпуле в управлении машиной в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщила представитель полиции Карен Джондрилл в эфире телеканала Sky News.

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По ее словам, правоохранители задержали 53-летнего жителя Западного Дерби. Помимо езды в состоянии алкогольного обвинения, он также подозревается в покушении и опасном вождении.

Инцидент произошел накануне во время парада в честь победы футбольной команды «Ливерпуль». Очевидцы утверждали что водитель сделал это намеренно. После первого столкновения он не остановился, а нажал на газ и поехал дальше по людям.

Автомобиль въехал в толпу людей в Ливерпуле

В результате около 50 человек пострадали. Двое, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии. Помощник главного констебля полиции Мерсисайда Дженни Симс заявила, что правоохранители не считают наезд автомобиля на толпу людей актом терроризма.