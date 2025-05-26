Фанаты «Ливерпуля» пытались устроить самосуд над протаранившим толпу водителем

Фанаты ФК «Ливерпуль» попытались устроить самосуд над протаранившим толпу болельщиков и горожан водителем машины. Об этом пишет The Mirror.

Инцидент произошел в понедельник, 26 мая. Водитель подъехал к празднующим победу людям, врезался в толпу, на некоторое время остановился, затем нажал на педаль газа и поехал дальше.

По данным газеты, в общей сложности пострадали 17 человек, четыре из них получили тяжелые травмы.

Очевидец заметил, что серый легковой автомобиль ехал на юг, по Уотер-стрит. Внезапно послышались звуки ударов — минивэн сбивал фанатов. Он добавил, что как только машина остановилась, болельщики бросились к ней с тем, чтобы разбить окна и достать водителя.

«Затем он снова нажал на педаль газа и просто проехал сквозь остальных, он просто продолжал ехать. Это было ужасно. И вы могли слышать удары, когда он сбивал людей. Затем моя дочь начала кричать, и на земле были люди. Это выглядело явно преднамеренно», — уточнил фанат.

Челси Юэнь рассказала, что увидела, как машина несется по дороге прямо на группу болельщиков. Она добавила, что вместе с друзьями схватила детей и оттащила в сторону.

После того, как автомобиль окончательно остановился, фанаты снова попытались вытащить водителя из машины, но стражи порядка помешали им, пояснили журналисты.

В полиции отметили, что «53-летний белый британец из Ливерпуля» был арестован на месте происшествия. Его мотивы выясняются, вместе с тем, не исключается теракт.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в ходе брифинга: «Сцены в Ливерпуле ужасны — мои мысли со всеми пострадавшими или пострадавшими».

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.