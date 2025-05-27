Крупный пожар произошел в промзоне в Челябинске

В Челябинске в промзоне спасатели тушат крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

© телеграм-канал "МЧС России"

В промзоне горят деревянные поддоны на открытой площадке и четыре грузовых автомобиля. Площадь пожара составила 800 "квадратов", он локализован. На месте работают более 70 специалистов и 24 единицы техники.

По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее два крупных пожара произошли в Иркутской области. Первое возгорание произошло на открытом складе и в цехе по переработке резинотехнических изделий в поселке Мегет. Там огонь охватил 990 квадратных метров.

Также спасатели тушили огонь, распространившийся на 900 "квадратов" в котельной, столярном и деревообрабатывающем цехах и на складе готовой продукции в городе Братске.

До этого пожар произошел в торговом центре города Зеленокумска в Ставропольском крае. Тогда огонь распространился на 600 "квадратов".