Автомобиль въехал в толпу людей в Ливерпуле
В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местной полиции.
Отмечается, что люди собрались в центре города, чтобы отпраздновать победу футбольного клуба в Английской премьер-лиге (АПЛ). В какой-то момент в толпу врезался автомобиль — на его пути оказалось несколько человек.
В данный момент водитель был задержан. Как сообщает газета The Daily Telegraph, в результате пострадало 17 человек.
«В настоящее время мы реагируем на сообщения о дорожно-транспортном происшествии в центре Ливерпуля. Сообщение поступило к нам вскоре после 18:00 (20:00 мск — прим. ред.) сегодня, в понедельник, 26 мая, после информации о наезде автомобиля на нескольких пешеходов на улице Уотер-стрит. Автомобиль был остановлен на месте происшествия, и мужчина был задержан. На данный момент на месте работают экстренные службы», — сообщили в полиции.