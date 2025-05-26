Автомобиль въехал в толпу людей в Ливерпуле

В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местной полиции.

Отмечается, что люди собрались в центре города, чтобы отпраздновать победу футбольного клуба в Английской премьер-лиге (АПЛ). В какой-то момент в толпу врезался автомобиль — на его пути оказалось несколько человек.

В данный момент водитель был задержан. Как сообщает газета The Daily Telegraph, в результате пострадало 17 человек.