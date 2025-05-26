В МВД подтвердили задержание напавших на курьера в Москве-Сити

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила задержание двух подозреваемых по делу о нападении на курьера в Москве, перевозившего крупную сумму денег. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

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«Сотрудники уголовного розыска при участии сотрудников Росгвардии задержали двоих подозреваемых 1997 и 1993 годов рождения»,- сказала она.

Уточняется, что во время задержания подозреваемые пытались физически сопротивляться, из-за этого сотрудникам полиции пришлось совершить предупредительные выстрелы вверх. Сейчас же с ними проводятся следственные действия, ведется розыск их соучастников.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Волк добавила, что точная сумма похищенного пока устанавливается.

Сегодня в Новой Москве в ЖК «Спортивный квартал» произошла стрельба во время задержания злоумышленников. Их подозревают в краже 127 млн рублей у курьера, которое было совершено в башне «Империя» в «Москве-Сити».