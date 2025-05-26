У берегов Крыма перевернулось прогулочное судно с шестью пассажирами

В Крыму следователи выясняют обстоятельства опрокидывания судна в море. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

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Инцидент произошел напротив Балаклавы, в районе мыса Айя. Судно с шестью пассажирами, которые отправились на прогулку по акватории, перевернулось. В результате люди оказались в воде, но их своевременно спасли проходящие катера, помощь медиков пострадавшим не понадобилась.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

«В настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия и фрагментов маломерного судна, изъята техническая документация, назначены необходимые экспертизы», – сообщается в публикации.

Расследование находится на контроле у главы управления СК РФ по региону.

До этого в Дагестане лодка с пассажирами на борту врезалась в скалу. В результате плавательное средство опрокинулось, и пассажиры оказались в воде. Пострадали три человека, одного не спасли.