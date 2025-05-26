Торговый центр загорелся в Ставропольском крае
Пожарные приступили к ликвидации возгорания торгового центра в Зеленокумске в Ставропольском крае, передает пресс-служба МЧС России.
К настоящему моменту огонь распространился на площади 600 квадратных метров. В его тушении участвуют 32 специалиста и 12 единиц техники.
При этом информация о пострадавших в ходе инцидента пока не поступала, уточнили в ведомстве.
Ранее огонь охватил здание водного спорткомплекса "Акватория Тушино" на северо-западе Москвы. Возгорание случилось на техническом этаже из-за светильника. Спасатели потушили пожар и эвакуировали из здания 30 человек.
До этого в Раменском загорелись два ангара, находившихся вплотную друг с другом. Площадь пожара составила 1,6 квадратных метров. Позднее огонь потушили силами 17 расчетов, в состав которых входили 42 сотрудника и 7 единиц техники.