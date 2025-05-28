Следователи установили личность матери погибшего младенца из Рязани

Правоохранители определили, что матерью погибшего младенца была 36-летняя жительница Московской области, а тело ребенка нашли на предприятии 26 мая.

Личность женщины, чей новорожденный ребенок был найден мертвым на территории мусороперерабатывающего предприятия Рязани, установили сотрудники следственного управления, передает РИА «Новости». Мать младенца – 36-летняя жительница Московской области. Тело ребенка обнаружили утром 26 мая.

По словам представителей СУСК, «эффективное взаимодействие с органами внутренних дел и проведение судебных экспертиз позволили установить личность матери младенца». Уголовное дело возбуждено по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия, проводят необходимые следственные действия. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Канске студентка колледжа родила ребенка в туалете общежития и выбросила его в мусор, после чего было возбуждено уголовное дело. В Петербурге также возбудили уголовное дело после обнаружения тела месячного младенца в захламленной квартире на улице Луначарского.