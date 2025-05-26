В Крыму спасатели нашли тело дайвера, пропавшего 20 дней назад

Спасатели обнаружили тело дайвера из Чувашии, пропавшего у берегов Крыма 20 дней назад. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МЧС региона.

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Тело погибшего нашли 26 мая в 14:15 в бухте "Широкая" на расстоянии около 300 метров от берега. Информация о пропаже аквалангиста поступила спасателям 6 мая. Очевидцы сообщили, что на пляже "Коровья бухта" мужчина в гидрокостюме ушел в море и не возвращался в течение девяти часов.

Это популярное у туристов место находится на Керченском полуострове, на берегу Азовского моря. Поблизости Казантипский залив. В силу своего положения, этот участок побережья омывается сильными течениями.

На месте немедленно были организованы поиски. Пропавшего искали и на берегу, и в море. За время, пока шла поисковая операция, сотрудники отряда "Крым-СПАС" обследовали 91 километр береговой линии и свыше 51 квадратного километра морской акватории.