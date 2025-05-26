Стало известно, какой срок грозит экс-жене Паше Техника

Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал о том, какой срок грозит бывшей жене рэпера Паши Техника Еве Карицкой в Таиланде. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

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По словам Хаминского, бывшая жена Техника может получить наказание в виде двух лет лишения свободы в Таиланде — ранее в ее отношении было возбуждено уголовное дело по обвинению в клевете. Причиной стало то, что Карицкая обвинила в смерти Техника наркологическую клинику, где рэпер проходил терапию.

«В Таиланде уголовная ответственность за клевету предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года либо штраф до 20 000 бат. Если же клевета совершена через СМИ или интернет, например, в социальных сетях, то наказание ужесточается до 2 лет тюрьмы и штрафа до 200 000 бат», – рассказал эксперт.

Помимо этого, Хаминский посоветовал женщине запросить консульскую помощь у посольства России и нанять адвоката по рекомендации российских дипломатов.

«В таком случае, есть шанс перевести уголовное преследование в гражданско-правовую плоскость и избежать заключения в местную тюрьму», — добавил он.

Ранее Карицкая перестала выходить на связь.