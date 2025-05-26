В Новороссийске девушки использовали Вечный огонь вместо зажигалки

В Краснодарском крае засняли двух девушек, которые могли прикурить сигарету от Вечного огня. Об этом сообщает управление МВД по региону.

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Инцидент произошел в Новороссийске. Местный житель успел снять, как две девушки покидают территорию памятника. По словам мужчины, школьницы прикурили сигарету от огня.

После публикации ролика на ситуацию обратили внимание в полиции. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

«По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение, действиям граждан дана правовая оценка», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге задержали мужчину, который справил нужду у Вечного огня. Сотрудники правоохранительных органов увидели в его действиях признаки мелкого хулиганства.

Сам петербуржец признал свою вину, ему назначили наказание в виде семи суток ареста.