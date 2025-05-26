Неизвестные напали на мужчину возле «Москвы-Сити» и забрали у него 127 миллионов

Неизвестные напали возле «Москвы-Сити» на 34-летнего Дмитрия, который перевозил чемодан с 127 миллионами внутри. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщили в соцсети.

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— Курьеру передали чемодан и сказали, что в нем 127 миллионов рублей (при этом сам курьер денег не видел). Дмитрий вышел на улицу и планировал сесть в такси, как вдруг перед ним выросли трое неизвестных. Как позже Дмитрий рассказал в полиции, у всех были длинные бороды и кавказский акцент. Сначала один из незнакомцев спросил, что это за башня, чтобы отвлечь курьера, а затем троица начала избивать Дмитрия и вырвала чемодан, — пишет Telegram-канал Baza.

Пострадавший позвонил мужчине, передавшему ему чемодан с деньгами, и тот посоветовал обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов отследили нападавших. Сначала злоумышленники доехали на такси до Мукомольного проезда, а после вызвали другое такси и доехали до ТЦ «Саларис» на Киевском шоссе. Нападавших разыскивают.

Ранее правоохранители задержали жителя Подольска, который 12 лет назад украл семь миллионов рублей из банкомата в Москве. В ноябре 2012 года группа злоумышленников напала на двух охранников банка на улице Народного Ополчения, после чего вскрыла банкомат, забрала деньги и скрылась.