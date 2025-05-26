Директор российского концертного зала попал под подозрение по уголовной статье

В Башкирии задержан директор государственного концертного зала (ГКЗ) «Башкортостан» Вильдан Яруллин по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

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По неофициальной информации, Яруллин подозревается по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По информации издания, подозреваемый — солист группы «Караван-Сарай». Летом 2019 года он стал директором башкирского ГКЗ. Яруллину принадлежит 55 процентов в уставном капитале компании ООО «Иремельбашресурс». Летом 2024 года ее оштрафовали на 400 тысяч рублей за нерекультивирование расположенного в Учалинском районе участка после геологической разведки и добычи россыпного золота.

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