Чиновник из Хабаровска выпал из окна за 15 минут до совещания с губернатором

Сотрудник правительства Хабаровского края погиб после падения из окна восьмого этажа административного здания. Инцидент произошел перед началом рабочего дня. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщает Mash.

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Отмечается, что старший инспектор отдела электронного оформления документов Леонид К. выпал из окна около 9:45 — за четверть часа до планового совещания с губернатором. Мужчина работал в органах власти с 2020 года. Коллеги рассказали, что он не жаловался на самочувствие и признаков психологических проблем не проявлял.

Аналогичный случай уже происходил в этом здании: в 2013 году из окна выпал начальник отдела общераспространенных полезных ископаемых и лицензирования Минприроды, передает Telegram-канал.

В середине апреля под окнами столичной многоэтажки обнаружили тело кандидата в депутаты Ульяновской области от КПРФ. 37-летний Олег Николаев арендовал квартиру в здании на проспекте Вернадского. Его тело было обнаружено под окнами этого многоэтажного дома. В квартире были найдены успокоительные средства, предназначенные для уменьшения тревожности.