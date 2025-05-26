Россиянин не поверил, что его обманывают мошенники, и лишился 10,9 млн рублей

Электросварщик из Екатеринбурга лишился более чем десяти миллионов рублей, поверив в легенду аферистов. Об этом сообщает управление МВД по Свердловской области.

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По словам мужчины, с профиля якобы заместителя директора по кадрам его предприятия ему поступило сообщение о проверке со стороны правоохранителей. Позже ему рассказали, что кто-то якобы пытался похитить его деньги.

Чтобы обезопасить средства, их необходимо отправить на указанный счет. Следуя инструкции, электросварщик обналичил 4,4 млн рублей и перевел их мошенникам.

«Далее аналогичным образом мужчина перевел еще 3 млн 595 тыс. рублей», – сообщается в публикации.

После попытки снять оставшиеся деньги, его вызвали в банк и объяснили, что его пытаются обмануть аферисты. Мужчина поверил, но позже злоумышленники убедили его, что его обманывают, он должен перевести три миллиона на определенные реквизиты. Всего он отдал мошенникам 10,9 млн рублей.