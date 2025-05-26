Актера сериала "След" приговорили к девяти годам колонии

Хорошевский районный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии актера из сериалов «След» и «Побег» Андрея Хабарова к девяти годам колонии за распространение недостоверной информации о действия Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

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— Приговором Хорошевского районного суда города Москвы Хабаров Андрей Сергеевич признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (в ред. ФЗ от 25.03.2022 года Nº 63-Ф3), п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказали в официальном Telegram-канале пресс-службы инстанций.

Срок отбытия наказания будет исчисляться с того времени, как Хабарова экстрадируют в Россию или задержат на территории РФ. Последняя работа актера в российском кино — эпизод в сериале «Стендап под прикрытием».

Ранее его объявили в розыск по делу о фейках. Мужчина окончил николаевский филиал Киевского института культуры и работал в России с 2010 года. В 2022 году мужчина осудил проведение спецоперации в своем блоге.