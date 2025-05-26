В российской школе вспыхнул пожар

В подсобном помещении школы № 67 Казани произошел пожар, сообщило ГУМЧС РФ по Татарстану. Эвакуировались 98 детей и 15 человек персонала учебного заведения.

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В 11 часов 38 минут, как уточняется, поступило сообщение о пожаре в школе № 67. Самостоятельно эвакуировались 98 детей и 15 человек персонала.

В 12 часов 3 минуты открытое горение в подсобном помещении актового зала было ликвидировано. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.