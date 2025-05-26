Россиянин ударил ножом молодого человека за хамство в торговом центре

В Москве росгвардейцы задержали 46-летнего местного жителя, который ударил ножом молодого человека за хамство в торговом центре (ТЦ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел в ТЦ на Окружном проезде. Москвич гулял по нему с семьей, когда заметил группу матерившихся молодых людей, который провялили агрессию к работнице магазина. Мужчина сделал им замечание, тогда один из дебоширов ударил его кулаком в лицо и применил перцовый баллончик. В ответ москвич нанес нападающему удар ножом в ногу, повредив артерию.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.

Ранее в башкирском Стерлитамаке подросток с перцовым баллончиком напал на полицейского.