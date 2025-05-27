Осужденный избил потерявшего руку на СВО ветерана и ранил ножом его сослуживца

В Тюмени осужденный за нападение на муфтия Сахир С. избил участника специальной военной операции (СВО) Олега Белова, потерявшего при выполнении боевой задачи левую руку, а также порезал ножом сослуживца бойца Сергея, заступившегося за него. Об этом сообщает Ura.ru.

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По данным агентства, участник СВО работает в управляющей компании, где курирует осужденных, отправленных по приговору суда на обязательные работы. Сахир должен был убраться на участке на улице Героев Космоса. На следующий день выяснилось, что он не выполнил работу.

«Спрашиваю у него: „как так-то“. В ответ он хватает меня со спины за шею и начинает сдавливать. Сразу после этого начал избивать и пинать, выкрикивая оскорбления про участников СВО», — рассказал пострадавший ветеран. Заступившегося за него россиянина осужденный ударил молотком в ребра и руку, ранил ножом и пригрозил ему расправой.

Управление МВД России по Тюменской области проводит проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства конфликта. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Также под следствие попал раненый Сергей.

Ранее Сахир С. был приговорен к 460 часам обязательных работ за нападение на муфтия региона Зинната Садыкова.

5 мая сообщалось, что в Калужской области двое мужчин выследили ветерана СВО и жестоко избили его.