Следственный комитет установил личности командиров Вооруженных сил Украины, организовавших ракетный обстрел города Льгов Курской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

СК России установил личности командиров Вооруженных сил Украины, причастных к ракетному обстрелу Льгова Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что речь идет о командире 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара» Ростиславе Карпуше, а также о командирах дивизионов Вадиме Смирнове и Владимире Керсане.

По данным следствия, эти офицеры подозреваются в причастности к ракетной атаке на город Льгов, которая произошла 22 мая 2025 года. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ собрали доказательства их участия в подготовке и совершении обстрела. В ведомстве уточнили, что действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 205 УК России – «террористический акт».

В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники преступления.

Ранее украинские боевики нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области. Удар по гражданской инфраструктуре Льгова Курской области был совершен с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате атаки пострадали 12 мирных граждан.