Россиянин пытался провезти доллары XIX века из Лос-Анджелеса в Москву

Россиянин, прилетевший из Лос-Анджелеса в московский аэропорт Внуково, пытался провезти без декларации серебряные монеты номиналом один доллар периода 1878 — 1921. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщили в пресс-службе ФТС России.

© Пресс-служба ФТС России / Telegram

— Пассажир пояснил, что пытался ввезти изделия в личную коллекцию и о необходимости их декларирования не знал. Экспертиза установила, что монеты номиналом один доллар США периода 1878 – 1921 гг. изготовлены из сплава на основе серебра и представляют собой культурную ценность. Все они сертифицированы и имеют голографическую защитную марку, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Таможенные остановили мужчину во время прохода по «зеленому» коридору. Сотрудники таможни проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее сотрудники Федеральной таможенной службы остановили в московском аэропорту Внуково женщину, которая собиралась вывезти в Будапешт золотые монеты номиналом пять и 10 рублей, изготовленные в начале XX века. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей.