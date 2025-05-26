Таксист и примерный семьянин арестован по обвинению в убийстве девушки в Челябинске

В Челябинске арестован 36-летний Борис Пряхин, обвиняемый в убийстве 24-летней пассажирки такси. Курчатовский районный суд отправил его в СИЗО до 24 июля.

Как сообщает 74.RU, заседание проходило в закрытом режиме.

У Пряхина, работавшего на заводе и подрабатывавшего таксистом, беременная жена и пятилетняя дочь.

"Я подозреваю, что это произошло на почве недосыпа. Он спал часа по два, по три в сутки", - рассказала супруга обвиняемого Татьяна.

По ее словам, муж совмещал две работы, чтобы обеспечить семью. В ночь трагедии он вернулся домой около восьми утра, после чего они вместе с дочерью ездили на УЗИ и в женскую консультацию. Никаких изменений в его поведении Татьяна не заметила.

Друзья Пряхина характеризуют его как тихого, спокойного и неконфликтного человека. Никто из них не верит в случившееся. Сам Пряхин, по словам жены, утверждал, что лишь довозил девушку, которой стало плохо в машине.

Как ранее сообщалось, девушка пропала в ночь на 22 мая. Следователи установили, что между ней и водителем такси произошел конфликт, в результате которого пассажирка была задушена. Мужчину задержали спустя несколько дней.