В Челябинске таксист убил и закопал пассажирку

В Челябинске задержали 36-летнего водителя такси, обвиняемого в убийстве 24-летней пассажирки.

По данным следствия, убийство произошло 22 мая. в полицию обратилась мать погибшей и рассказала, что ее дочь перестала выходить на связь и не приехала на работу. Оперативникам удалось выяснить, что накануне девушка отдыхала с друзьями и уехала из одного из заведений на такси.

Во время поездки между девушкой и водителем произошел конфликт, в результате которого мужчина задушил девушку руками на заднем сидении автомобиля. Все это произошло вблизи остановки общественного транспорта "ЗАО Пластик" в Курчатовском районе города, заявили в региональном управлении СКР. После убийства таксист вывез тело жертвы в лес и закопал.

Мужчину разыскали после опроса знакомых. Сначала он пытался запутать следствие, однако его слова не нашли своего подтверждения при проверке. Тогда таксист во всем признался и указал место, куда спрятал тело погибшей.

Жена обвиняемого до сих пор не верит, что ее муж способен на убийство. В беседе с 74.ru она рассказала, что супруг много работал, а по характеру мягкий и добрый.

"У него было две работы, чтобы денег заработать. Я беременна, дочке 5 лет. В этом такси с марта работал <…> он утром уходил на завод. Пил кофе, потом уезжал в такси. На заводе смены по 12 часов, в такси - часов 8. Он был постоянно уставший. Видимо, недосып ударил в голову", - рассказала женщина.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил, что мужчина работал в "Яндекс.Такси" на непостоянной основе.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, мужчина арестован на два месяца.