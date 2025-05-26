Парня с ножом задержали на территории детского сада в российском городе

В Казани на улице Короленко произошел инцидент с вооруженным ножом юношей, который проник на территорию детского сада, сообщает телеграм-канал "Mash Iptash". По информации очевидцев, 18-летний парень, одетый в бежевое и с бритой головой, вел себя неадекватно и угрожал ножом, пытаясь попасть внутрь здания.

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Инцидент произошел утром, когда родители приводили детей в сад. Молодого человека удалось обезвредить совместными усилиями отцов детей и сотрудников частного охранного предприятия. Как сообщают свидетели, задержанный находился под воздействием психоактивных веществ и говорил о том, что на него якобы направлено оружие из окон детского сада.

Парня задержали только после применения перцового баллончика. По словам очевидцев, он активно сопротивлялся, и для его удержания потребовалось пять человек. После задержания молодого человека передали сотрудникам полиции и Росгвардии, а затем доставили в медицинское учреждение.

Некоторые родители, напуганные произошедшим, решили забрать детей домой. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента, включая мотивы действий молодого человека.