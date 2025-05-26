Двухлетний малыш выпал из окна в российском городе, пока родители спали

25 мая в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел несчастный случай с двухлетним ребенком. Мальчик выпал из окна пятиэтажного дома на улице Бурцева, пока его родители спали, сообщает телеграм-канал 47.news.

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По предварительной информации, ребенок самостоятельно забрался на подоконник и упал вниз.

Мальчик с ушибами груди и живота был экстренно доставлен в больницу, где его поместили в реанимационное отделение. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, но стабильное.

Как выяснила полиция, семья ребенка — граждане Таджикистана. Мать 25-летнего возраста имеет вид на жительство в России и является хозяйкой квартиры на пятом этаже, откуда произошло падение. Ее супруг, ровесник женщины, официально не трудоустроен.

Следственные органы начали проверку по факту произошедшего.