В Ленобласти дважды изнасиловали школьницу в пункте выдачи заказов

В городе Сосновый Бор Ленинградской области 16-летнюю школьницу дважды изнасиловали в пункте выдачи заказов маркетплейса. С заявлением в полицию обратился 55-летний отец несовершеннолетней.

© Passion.ru

Подробности приводит Telegram-канал «Конкретно.ру».

Заявление полицию поступило вечером 25 мая. Мужчина сообщил, что днем 24 и 25 числа неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении дочери.

Преступника описали как мужчину 40-45 лет, ростом 180 см, атлетического телосложения. Других примет девочка не помнит, потому что находилась в шоке.

В ПВЗ установлены камеры видеонаблюдения – их должны изъять. Мужчину, совершившего противоправные действия, ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Москве трое мужчин изнасиловали девушку в туалете ресторана быстрого питания. Примечательно, что жертва была с мамой.