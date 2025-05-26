В Иркутской области у самолета при посадке сломалось шасси
В аэропорту Киренска Иркутской области Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
В понедельник около 14:30 по местному времени воздушное судно, следовавшее из столицы региона, при посадке выкатилось за пределы ВПП.
В результате инцидента у самолета подломилась передняя стойка шасси.
"Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет", - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Сотрудники ведомства проводят проверку. Речь может идти о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Причины ЧП выясняются, пассажиры эвакуированы, добавили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.