В Иркутской области у самолета при посадке сломалось шасси

В аэропорту Киренска Иркутской области Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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В понедельник около 14:30 по местному времени воздушное судно, следовавшее из столицы региона, при посадке выкатилось за пределы ВПП.

В результате инцидента у самолета подломилась передняя стойка шасси.

"Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет", - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Сотрудники ведомства проводят проверку. Речь может идти о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Причины ЧП выясняются, пассажиры эвакуированы, добавили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.