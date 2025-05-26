ФСБ опубликовала кадры задержания 172 подпольных оружейников в 58 регионах России при проведенных весной совместных мероприятиях МВД, ФСБ и Росгвардии.

В ходе проведенных в марте - апреле 2025 года оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъяли 404 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Также обнаружили более 136 кг взрывчатых веществ, запалы, гранаты и свыше 56 тыс. патронов различного калибра.