Поезд наехал на взрывное устройство в Белгородской области

Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство под рельсами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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В результате взрыва оказалась повреждена контактная сеть, движение поездов временно приостановлено.

По словам губернатора, на месте ЧП в Новооскольском округе работают все оперативные службы.

Пострадавших нет, написал Гладков.

По данным Mash, взрыв произошел около 18:00. Отмечается, что поезд ехал со стороны Валуек и подъезжал к Новому Осколу. Предварительно, мощность бомбы составляла 100 граммов в тротиловом эквиваленте.