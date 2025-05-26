В России школьники устроили массовую драку на выпускном

В Буйнакске выпускники устроили массовую драку. Об этом сообщает Telegram-канал «Тут Дагестан».

На кадрах с места происшествия видно бегущих по улице молодых людей и несколько автомобилей полиции.

По данным канала, все началось с того, что девушка хотела расписаться на руке одного из сверстников. Когда это увидел брат россиянки, между молодыми людьми завязался конфликт. Вскоре он перерос в драку. О пострадавших не сообщается.

В середине мая массовая драка произошла на улицах Махачкалы. Правоохранителями были задержаны 12 подростков. Несмотря на это, молодые люди собрались и на следующий день – тогда полицейские забрали с улиц уже 55 человек возрастом до 18 лет. Возбуждено уголовное дело.