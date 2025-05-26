Битцевский маньяк хочет «переехать» в колонию поближе к Москве

Битцевский маньяк Александр Пичушкин, приговоренный к пожизненному наказанию за 49 убийств, предпринял попытку сменить место заключения, чтобы стать поближе к родной Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сейчас 51-летний мужчина находится в ИК «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Убийца хотел перевестись в мордовскую колонию «Торбеевский централ». Она находится всего в 500 км от родной для Пичушкина Москвы, что позволило бы родственникам чаще его посещать.

Администрация «Полярной совы» и ФСИН отклонили запрос маньяка. В ответ он подал жалобу на ведомство.

В апреле сообщалось, что Пичушкин признался еще в 11 убийствах, причастность к которым ранее не была доказана. Все эпизоды происходили в Северном Бутово. Shot отмечает, что именно это позволило подать прошение о переводе в другую колонию.