В Ивановской области отразили атаку БПЛА, повреждена хозпостройка

Атака беспилотных летательных аппаратов отражена в Кинешме в Ивановской области, повреждена хозпостройка для хранения упаковки. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

"Оперативный штаб. Ивановская область. В Кинешме отражена атака БПЛА. В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, повреждена хозпостройка для хранения упаковки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте падения обломков работают спецслужбы.

Режим опасности БПЛА в регионе сохраняется. В оперштабе попросили жителей быть бдительными и соблюдать меры безопасности.