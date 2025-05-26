Окрестности Северо-Курильска засыпало вулканическим пеплом

Окрестности Северо-Курильска в Сахалинской области засыпало вулканическим пеплом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Amur.

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"Ночью Северо-Курильск вздрогнул от грохота и тряски — оказалось, что [вулкан] Эбеко внезапно проснулся. Все кругом покрылось плотным слоем черноты", - говорится в сообщении.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен в 6 км от Северо-Курильска на острове Парамушир. Он является одним из наиболее активных вулканов Большой Курильской гряды. В декабре прошлого года Эбеко выбросил пепел на трехкилометровую высоту. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более пяти километров.

До этого австралийские ученые-вулканологи из Университета Квинсленда нашли способ прогнозировать будущие извержения вулканов, анализируя состав магматических кристаллов. По словам специалистов, наиболее ценную информацию о свойствах той или иной огненной горы хранят кристаллы минерала под названием клинопироксен. Они представляют собой крошечные блестящие частицы размером с песчинку. Клинопироксеновые кристаллы постепенно растут в концентрических зонах вулканов, фиксируя данные об изменениях магматической среды. Эти сведения позволяют оценить время, которое требуется магме, чтобы вырываться из недр на поверхность.