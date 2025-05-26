Во Вьетнаме пьяного мужчину задержали за повреждение древнего трона

Во Вьетнаме задержали мужчину, сломавшего подлокотник древнего трона, признанного "национальным достоянием", передает CNN. В статье отмечается, что трон был создан для представителей последней императорской династии во Вьетнаме - Нгуен, правящей с 1802 по 1945 год.

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Ее члены основали город Хюэ и сделали его столицей. Королевские дворцы, ритуальные места и гробницы и другие объекты в населенном пункте включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Местные СМИ уточняют, что сломанный трон находится во дворце Тхай Хоа, "самом важном сооружении" Хюэ. Там проходили торжественные церемонии и располагался императорский двор.

Мужчина с "признаками сильного опьянения" 24 мая проник за ограждение вокруг экспоната, взобрался на трон, начал бессвязно кричать и в итоге сломал левый подлокотник кресла. Полиция задержала злоумышленника и направила его на психиатрическую экспертизу. Меры безопасности на территории, где расположены памятники, были ужесточены. В январе от памятника Кикиморе в парке Гагарина в Кирове остались только ноги. Неизвестные вандалы лишили скульптуру высотой 35 сантиметров туловища. Куратор проекта "Вятская Кикимора" Александр Останин оценил ущерб от действий злоумышленников в 200-250 тыс. руб.