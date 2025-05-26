Аферисты начали представляться финансовой разведкой

Телефонные аферисты могут представляться сотрудниками финансовой разведки и просить передать им деньги для хранения на отдельном счете. Об этом заявила эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова в беседе с РИА Новости.

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"Звонят мошенники и представляются сотрудниками в том числе финансовой разведки", - отметила она.

Аферисты обещают россиянам помочь сохранить сбережения и для этого просят снять все деньги и передать их якобы сотруднику ведомства, предупредила Храпунова. Аналитик добавила, что финансовая разведка не работает с физическими лицами, а отдельного или безопасного счета не существует. 24 мая заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин сообщил, что в России появился новый способ цифрового обмана, при котором мошенники представляются сотрудниками поликлиник и под видом перевода на "электронную медкарту" получают доступ к аккаунтам граждан на портале "Госуслуги".

По его словам, злоумышленники звонят людям и сообщают, что их бумажные медицинские карты скоро будут аннулированы. Под предлогом перевода на цифровой формат они просят продиктовать СНИЛС и код из смс — именно это позволяет получить доступ к личному кабинету на портале.