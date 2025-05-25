Шесть человек пострадали в результате стрельбы в Колорадо-Спрингс

В Колорадо-Спрингс в штате Колорадо не меньше шести человек пострадали в результате стрельбы, сообщает ABC News со ссылкой на полицию.

«По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, в субботу вечером во время ссоры между несколькими людьми», — приводит портал сообщение полиции.

По данным правоохранительных органов, как минимум четверо пострадавших были госпитализированы, в то время как ещё двое прибыли в медицинские учреждения на личном транспорте. Один из раненых находится в критическом состоянии.

Полиция отметила, что стрельба, скорее всего, стала результатом конфликта между несколькими участниками. В настоящий момент ведётся расследование обстоятельств происшествия.

Ранее стрельба произошла у штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли в штате Вирджиния.