В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувшего 90-летнюю блокадницу

Сотрудники полиции задержали курьера телефонных мошенников, который забрал у 90-летней блокадницы в Санкт-Петербурге сбережения якобы для проверки подлинности купюр. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию обратилась 90-летняя блокадница. Пенсионерка сообщила, что накануне ей позвонил неизвестный и убедил в необходимости передать все сбережения для проверки на подлинность. Так как ранее пожилая женщина не раз слышала о подобных криминальных схемах, у нее возникли сомнения. Но после того как собеседник оставил номер телефона для обратной связи, потерпевшая поверила ему и передала свыше 1 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4. ст. 159 УК РФ).

"В кратчайшие сроки оперативники установили личность курьера аферистов. 30-летний неработающий житель города на Неве задержан возле дома 77 по Северному проспекту. Мужчина уверяет, что не подозревал о противоправном характере своих действий. Сбережения блокадницы он не успел перевести на счета своих кураторов", - рассказала Волк.

В ближайшее время похищенные денежные средства будут возвращены потерпевшей. Задержанный арестован.