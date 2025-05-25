Поезд наехал на взрывное устройство в Белгородской области

Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале, в результате инцидента никто не пострадал, однако повреждена контактная сеть железнодорожного пути.

«По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв. Пострадавших нет. Повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Движение поездов временно приостановлено. На месте работают все оперативные службы. Информация уточняется», — написал Гладков.

По уточненным данным, после происшествия движение поездов по поврежденному участку было временно приостановлено. На месте инцидента работают оперативные службы, которые занимаются устранением последствий взрыва и выяснением всех обстоятельств случившегося. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, дополнительная информация будет предоставлена позднее.