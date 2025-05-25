У берегов Индии затонул контейнеровоз с опасными веществами, которым управлял россиянин

Контейнеровоз MSC ELSA 3 под флагом Либерии, которым управлял российский капитан, перевернулся и затонул у берегов Индии. В Аравийское море попали 13 контейнеров с опасными веществами, пишет телеканал France 24.

Корабль затонул в воскресенье утром, 25 мая, в Аравийском море в 38 морских милях от побережья индийского штата Керала, «где много пляжных и аюрведических курортов».

«На судне находилось 640 контейнеров, в том числе 13 с опасным грузом и 12 с карбидом кальция. Кроме того, в танках судна находилось 84,44 тонны дизельного топлива и 367,1 тонны мазута», — пояснил представитель береговой охраны.

В ведомстве уточнили, что все 24 члена экипажа контейнеровоза MSC ELSA были благополучно спасены, 21 — индийской береговой охраной, а трое — кораблем ВМС Индии Sujata.

По информации газеты The Indian Express, капитан судна — россиянин, в состав экипажа также входили двадцать филиппинцев, двое украинцев и один гражданин Грузии.

Минобороны Индии и другие силовые ведомства не посчитали нужным раскрыть, какой именно груз находился в «опасных контейнерах», пояснили журналисты.

Береговая охрана активировала план комплексной готовности к реагированию на загрязнение окружающей среды и работает в тесной координации с администрацией штата над всеми возможными сценариями.

Государственное управление по борьбе со стихийными бедствиями посоветовало жителям прибрежных районов не приближаться к объектам, которые могут принадлежать затонувшему судну и будут выброшены приливом на берег.

Контейнеровоз MSC Elsa 3, построенный в 1997 году, имеет длину 184 м и ширину 25,3 м. Он следовал в Кочи из международного порта Вижинджам в штате Керала.