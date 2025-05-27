В Херсонской области более 2,5 тыс. жителей остались без света

Свыше 2,5 тыс. потребителей в трех населенных пунктах Херсонской области остались без электроснабжения в результате удара по Алёшкинскому округу со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Из-за террористического удара врага в Алёшкинском округе произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остались свыше 2,5 тыс. человек в Раденске, Челбурде и частично в Великих Копанях. Два социально значимых объекта переведены на аварийные источники питания", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что за сутки ВСУ обстреляли 12 населенных пунктов на левобережье Днепра в Херсонской области. В результате в Днепрянах повреждены четыре частных дома. Кроме того, в Голопристанском округе обстрел привел к лесному пожару площадью 0,8 га, он ликвидирован.